Ma quali sindaci-sceriffi! I primi cittadini faranno i Vigili urbani

LARINO. In Italia li chiamano ‘pizzardoni’, ‘ghisa’, ‘cantunè. In Molise dicono, semplicemente ’ ‘a guardije’. Il problema è che, poi, quando li chiamate per davvero (nel senso che ne avete bisogno), loro non ci sono perché – finiti in pensione – non c’è stato mai un ricambio. E così succede che, a Guglionesi, dove è rimasto solo il Comandante, il Sindaco deve prendere – ipoteticamente – il fischietto e la paletta e magari si deve mettere a dirigere il traffico. Secondo il Ministero dell’Interno, nel 2014, o ‘Berretti bianchi’ sarebbero stati 60mila. Antonio De Caro, Sindaco di Bari e Presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), racconta di dovere essersi recato al Comitero dove qualcuno ha vandalizzato la foto dell’ex-Comandante della Polizia locale. A Larino il posto di Comandante è vacante dal 31 gennaio del 2009 e non è stato mai sostituito. Prima c’era stato il ‘turn over’ al 25%: ogni 10 dipendenti in pensione, se ne sarebbero potuti assumere 2. Poi il Ministro Minniti ha alzato l’asticella all’80%; il che significa che, se ne escono 10, possono rientrarne 8. Secondo l’Anci, si dovrebbe dare la possibilità ai primi cittadini di prevedere un tetto di spesa sulle assunzioni, lasciando i vari Palazzi liberi di scegliere quante persone prendere sulla scorta delle esigenze di ciascuno.



A Bari la Municipale conta 500 unità; e De Caro (guarda un po’ le coincidenze), è stato un agente di Polizia stradale:”Pure da Sindaco una volta mi sono messo a dirigere il traffico perché c’era un ponte bloccato. Allora, per risolvere, mi sono messo da una parte mentre il mio vice s’è collocato dall’altra”. Poi c’è la questione dell’età. A Cagliari i Vigili hanno, in media, 55 anni e 54 - su 233 - hanno superato i 60. A Campobasso, qualche anno addietro, nell’occasione della visita del Papa, hanno dato una paletta in mano agli impiegati comunali (“previo corso di formazione”). A L’Aquila manca la metà dell’organico. A Salerno (nonostante il sindacato di De Luca) le radio in dotazione sono pochissime. A Benevento, per carenza di personale, hanno dovuto eliminare un misuratore di velocità. Nel Molise i mono-Vigili che fanno persino i conducenti degli scuolabus sono tantissimi. A Forte dei Marmi, di recente, è stata organizzata una colletta tra i privati per assoldare 20 ‘berretti bianchi’ durante la stagione estiva. In poco tempo sono stati raccolti 75mila euro. Tutto ciò premesso, occorre darsi una mossa, se si vuole che le cose funzionino ancora nelle nostre Comunità dove i Vigili non fanno gli sceriffi, ma addirittura i Vigili urbani.

Ogni anno la ricorrenza della “Festa regionale della Polizia locale”, induce a varie considerazioni. Nel caso di emergenze il cittadino può chiamare il 112, il 113, il 117, il 118 oppure il 115; ma, se dovesse avere bisogno delle prestazioni dei Vigili urbani, non avrebbe alcun numero da comporre. Manco l'Anci (l'Associazione dei Comuni) si è mai attivata al riguardo col risultato per cui, se in Molise chiedi l’intervento dei “Berretti bianchi”, ti senti rispondere:”Chiamate i Carabinieri” a causa delle condizioni in cui ciascun ente mantiene la propria “forza” di prossimità. Quest’organo, che è il più vicino ai problemi quotidiani delle nostre Comunità, è calato da 300 a poco più di 150 unità nel giro di un quindicennio.

Sino agli Anni ’90, Larino poteva contare su di un organico di 10 unità, oggi ridotte a 4. La materia era, ed è, di competenza regionale mentre la struttura continua ad essere un organo comunale. Le Regioni sono legittimate ad occuparsi delle varie dotazioni perché una legge-quadro le ha delegate a regolamentare la gestione amministrativa dei Corpi e dei Servizi. Naturalmente il massimo ente di un territorio non potrebbe mai darsi una struttura propria di Polizia, a meno che una legge costituzionale non lo avesse a prevedere. Ma il fatto nuovo è quello per cui i temi della legalità e della sicurezza si ripresentano all’attenzione della pubblica opinione e la sicurezza è divenuta un obiettivo di governo della politica locale. L’elezione diretta dei Sindaci ed il trasferimento delle competenze dal centro alla periferia hanno contribuito a creare una centralità nuova nell’orizzonte degli oltre 8mila Comuni.

Claudio de Luca