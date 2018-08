PORTOCANNONE. L'associazione culturale “Agorà” ha offerto alla cittadinanza di Portocannone, domenica 29 luglio, lo show comico del cabarettista nostrano, nonché grande amico dell'associazione, Antonio Mustillo.

Novanta minuti circa di spettacolo no-stop, piacevole e divertente, nella splendida cornice della piazzetta della Madonna del Carmine su via Enrico Muricchio, nel cuore della Portocannone vecchia, in un contesto suggestivo e rievocativo della storia gloriosa del piccolo borgo basso molisano.

Un ritorno gradito quello di Mustillo a Portocannone, dopo lo spettacolo dello scorso anno tenutosi in paese nelle sale di palazzo Manes. La manifestazione questa volta si è tenuta in piena estate per allietare, non solo i residenti ma anche i molti turisti, accorsi, come consuetudine, in paese per le vacanze estive.

Il comico larinese, da vero mattatore abituato a calcare i palcoscenici con spettacoli di varietà e cabaret, non ha tradito le aspettative del folto pubblico, giunto a Portocannone anche dai paesi vicini per passare una piacevole serata di divertimento e di allegria. Dopo i saluti di rito del direttivo di “Agorà” il microfono è andato ad Antonio che, come era prevedibile, ha tenuto banco con i suoi personaggi vecchi e nuovi che lo hanno reso celebre nelle piazze e nei locali della regione.

La cornice caratteristica, accompagnata dalla splendida serata di piena estate, ha fatto il resto decretando il successo della manifestazione. L'unico neo da rilevare, purtroppo, e sicuramente non imputabile agli organizzatori, è la mancanza di coordinamento tra i vari comuni rivieraschi e dell'immediato entroterra che, in una logica di inutile campanilismo, non riescono a programmare gli eventi con un cartellone unico, senza una sovrapposizione di spettacoli spesso causa di spreco di risorse e conseguente disorientamento del pubblico e dei turisti. Una pecca per una riviera che dice di voler fare dell'offerta turistica il proprio cavallo di battaglia.

“Agorà” dal canto suo ha dimostrato ancora una volta di essere una bella realtà nel panorama delle associazioni operanti sul territorio, sempre attenta a valorizzare ed implementare le risorse locali che fanno onore alla nostra piccola regione. “Agorà” è cresciuta e sicuramente ha acquistato un rilievo che le consentirà, quanto prima di uscire dal ristretto ambito comunale per far sentire la propria voce a livello più ampio.

Un grazie di cuore all’artista Antonio Mustillo che riesce, con i suoi personaggi a fornire uno spaccato, tra il serio ed il faceto, della società contemporanea.

Giovanni Battista Muricchio