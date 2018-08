‘Agosto in fiore’, fino al 10 agosto per partecipare al concorso

TERMOLI. È stata prorogata al 10 agosto 2018 la scadenza del bando ‘Agosto in fiore’ concorso indetto dal Comune di Termoli e dedicato agli amanti dei fiori, del verde e della bellezza in generale. Chi aderirà (gratuitamente) al bando, compilando il modulo che si trova sul sito del Comune di Termoli, sezione Avvisi, potrà abbellire il proprio terrazzo, cortile esterno, angolo di strada in cui risiede e vincere premi in denaro fino a 700 euro.

Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione Avvisi del sito www.termoli.gov.it