Meteo birichino a San Basso, attesa per la decisione sulla processione in mare

TERMOLI. Marineria termolese e comunità cittadina col fiato sospeso stamani e con gli occhi rivolti al cielo. Non è certo che la processione a mare di San Basso, simbolo della festa patronale, possa tenersi regolarmente. Le condizioni meteo non sono delle migliori e la possibilità di svolgere il giro tradizionale è quasi nulla.

In ogni caso la decisione sulla possibilità di uscire in mare aperto coi pescherecci gremiti di gente sarebbe solo del comandante del porto Francesco Massaro, al suo primo San Basso, peraltro.

Si potrebbe profilare un giro più corso, sempre verso Nord, fino al punto di gettare la corona di fiori in mare e poi rientrare in porto.

Ma si attende l’arrivo della statua lignea sul Pegasus per prendere la decisione finale. Noi, come Termolionline, saremo sulla barca che ospita le autorità, ossia il Nuovo Trenta Carrini, per gentile ospitalità concessa dall’armatore Basso Cannarsa, da cui siamo pronti per proporre la diretta Facebook.