TERMOLI. Certo il meteo non è stato affatto benevolo con la comunità di Termoli e la festa patronale di San Basso.

Dopo giorni trascorsi a boccheggiare per il caldo, nel picco massimo dell’estate 2018, proprio l’avvento della festività di inizio agosto ha segnato il cambio del clima.

Temperature in discesa, vento e una condizione meteo-marina che ha consigliato di ridimensionare l’uscita in barca nel mare aperto, ma non la tradizione, salvaguardata nei suoi punti cardine e tratti distintivi.





Certo, è mancata la magia della gita sui pescherecci, è stata più una traversata veloce, ma comunque meglio questo che evitare di uscire, come avvenne già in altre occasioni col maltempo a farla da padrone.

Tutto somma, mal comune e mezzo gaudio, per la ‘prima’ del nuovo comandante del Porto Francesco Massaro, la 13esima per il vescovo Gianfranco De Luca e la quinta processione del sindaco Angelo Sbrocca.

Un cambio di programma che ci ha indotto anche a salire direttamente sulla barca che ospitava la statua lignea di San Basso, rispetto al programma originario sul Nuovo Trenta Carrini, che invece era riservato alle autorità, che sono invece salpate dal Pegasus.

Ringraziamo comunque la disponibilità degli armatori Basso Cannarsa, che ci aveva riservato il posto a bordo e la famiglia D’Ippolito.

Una diretta che ci ha visto intervistare il primo cittadino, il presule e anche il governatore Toma, mentre la processione si dipanava coi pescherecci principali, scelti nel sorteggio di metà luglio e, e tutte le altre imbarcazioni al seguito, comprese quelle della Guardia costiera e della Finanza navale, che garantivano il cordone di sicurezza attorno al corteo marittimo composto da decine di natanti, piccoli, medi e grandi.

Il momento clou è stata la deposizione in acqua, col classico lancio, della corona in mare, in segno di commemorazione di tutti gli uomini che sono stati sacrificati al nostro Adriatico, essendo San Basso patrono della città e dei marinai.

Quindi, virata e inversione di rotta verso il porto, dove la statua del Santo giacerà sul Pegasus fino al pomeriggio, quando verrà traslata al mercato ittico per la veglia notturna.

In tantissimi hanno seguito le 3 dirette mattutine, dall’uscita del Santo dalla cattedrale, alla processione verso il porto e infine la traversata che è durata poco più di mezz’ora.

Termolionline al servizio del territorio, questa è la nostra missione editoriale.