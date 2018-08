TERMOLI. San Basso 2018: facciamo un passo indietro. Alle 8 inizia la messa nella cattedrale, officiata dal presule Gianfranco De Luca.

Duomo gremito come da tradizione per la messa del 3 agosto che dà inizio alle festività estive di San Basso, celebrazione che precede la processione a mare.

Omelia che dipana la figura e il significato di quello che rappresenta per la gente di mare e per la comunità termolese la figura del patrono San Basso.

Tanti i termolesi che per garantirsi il posto si sono recati all’interno della basilica minore molto tempo prima dell'inizio del rito previsto alle ore 8.





San Basso soprattutto per i termolesi che gravitano attorno alla marineria è la stella cometa che li guida nel loro lavoro in mare aperto, San Basso è amato e venerato dai termolesi veraci, chi ha la fortuna di portarlo in processione in mare sa che l'immediato futuro sarà costellato da prosperità e fortuna.

Riesce a essere venerato anche da chi non è termolese.

Il suo carisma valica i confini regionali.

Marittimi sempre schierati in prima fila durante i riti dedicati al santo venuto dal mare, così le autorità militari e civili.