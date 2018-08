TERMOLI. Non osiamo immaginare quanta gente affluirà nella serata di oggi a Termoli, complici il primo sabato di agosto e i fuochi di San Basso.

Le prove generali sono state sostenute ieri, con una città presa letteralmente d'assalto. Corso nazionale, via Roma, via Aubry, borgo antico tutto, un tratto di lungomare Nord, porto. Non c'era un angolo senza folla.

Poliedrica l'offerta, si andava dal concerto della banda della Città di San Severo in piazza Duomo allo street food sul piazzale del porto, file notevoli per la veglia di San Basso al mercato ittico, le giostre sul viale Marinai d'Italia, il concerto che accompagnava la prima serata della festa patronale, con Makeda, la sidria del pop-rock italiano.

Gli amanti dello struscio e dei gelati da consumare strada facendo non avevano che l'imbarazzo della scelta, ma c'era spazio anche per momenti di approfondimento culturale, le mostre nel palazzo dell'Episcopio, su Basso Ragni e Incipit, quella inaugurata proprio ieri sera al Castello svevo sulla Termoli in bianco e nero, scatti fotografici dalla fine dell'Ottocento in avanti e non dimentichiamo i presidi alla Torretta belvedere con Pro loco e Urban center. Inaugurata ieri sera anche la mostra delle Icone Sacre alla chiesetta di Sant'Anna.

Insomma, un centro storico versatile a dir poco con offerta ricreativa, devozionale, artistica e musicale.