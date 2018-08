La realtà dei migranti ospitati sul territorio molisano

CAMPOBASSO. Viviamo in un’epoca di travasi continui tra aree geografiche lontane fra loro, con la conseguenza del concretarsi di varie trasformazioni sociali nei luoghi d’arrivo.

Oggi, l’affermarsi di strutture sociali multietniche può essere rilevato dovunque, con un’evidenza maggiore in una realtà demografica minimale quale è quella molisana. Se ne possono registrare a Larino, a Bojano, a Termoli, a Campobasso, ad Isernia, ad Agnone ed a Venafro; ma non mancano presenze numericamente significative anche nei centri minori della regione (Ururi, San Martino in Pensilis etc.). In proposito, la domanda da porsi è questa: siamo preparati ad affrontare (ed a risolvere) i problemi che queste modificazioni etniche comportano? In sostanza, “capire” la nuova realtà che si agita intorno a noi potrebbe renderci maggiormente apprensivi e, quindi, più disponibili a cercare capri espiatori tra quelli che la nostra cultura descrive come ‘diversi’, anzi come potenzialmente pericolosi?

Secondo i dati Istat, in Italia il numero degli omicidi è diminuito; però, in Molise, abbiamo dovuto registrarne alcuni, particolarmente efferati (come in Ururi), i cui protagonisti furono proprio persone provenienti da altre comunità europee, per giunta di sesso femminile. Dunque, potrebbe essere giustificato sentirci meno sicuri per il fatto che si siano verificati episodi di tale genere? Invece, ove si abbiano a valutare i rapporti interpersonali che corrono tra i Molisani e gli “altri”, parrebbe che gli “stranieri” si siano bene integrati nella società locale dove chi voglia lavorare riesce a trovare occupazione e viene sostenuto pure da un funzionale welfare statale, regionale e comunale. Perciò parrebbe che i Molisani non abbiano mai individuato in questi soggetti un capro espiatorio per dare volto ai propri sentimenti di paura. Anzi detta “accondiscendenza” appare notevole proprio perché - di solito - anche per esorcizzare la tensione, usiamo scaricare le nostre angosce proprio sullo straniero, “diverso” per definizione, magari identificandolo come pericoloso addirittura già prima di averlo conosciuto. Questo succede anche perché il ‘rom’, il migrante, il clandestino sono soggetti deboli, con scarse opportunità di difesa sociale. Perciò, identificare il nemico in essi vuol dire scaricare su di loro una buona dose dell’aggressività che ci portiamo dentro.

Di contro, in Molise diventa facile prendere atto della pratica costante di un gesto semplice, quotidiano, automatico: quello per cui, quando si incontri qualcuno, si allunga il braccio destro e si tende la mano in segno di saluto. I discendenti di Cuoco lo fanno correntemente con i propri “fratelli” stranieri, pur non sapendo che – all’origine di questa convenzione sociale, fatta risalire dagli storici al Medio evo – c’è uno scopo preciso: dimostrare che non s’impugnano armi (o insidie) nella mano destra e che, quindi, non si è pericolosi. Gli psicologi dicono che già questo sia un classico esempio di comportamento, messo in moto proprio per ridurre il carico di paura.

La Regione ha installato in tanti Comuni telecamere a circuito chiuso. La logica che sottende a tali dispositivi è la stessa del “Panopticon”, progettato nel ‘700 da Bentham per sorvegliare i prigionieri e gli studenti. In effetti, l’idea di essere vigilati inibirebbe un po’ tutti i comportamenti vietati ed esorcizzerebbe ogni tipologia di paura collegata ai furti notturni negli appartamenti. Incrementando iniziative del genere, si eviterebbe di far lievitare il numero dei depressi. La verità è che il “metus” può indurre anche la riduzione di talune funzioni fisiche della qualità della vita ed una minore propensione alle relazioni sociali. Non va scordato che il timore della criminalità influenza in misura significativa non soltanto i comportamenti ma anche la salute mentale delle persone. Ragion per cui ridurre questa paura, può contribuire a migliorare la salute psichica di molte persone. Tra tutte le emozioni, quest’ultima è la più contagiosa. Per diffondersi, sfrutta il principio della conferma sociale (“Se gli altri ce l’hanno, è giusto che l’abbia anch’io”). In tal modo si crea un effetto-domino perché condividere questo sentimento diventa una sorta di meccanismo di difesa che ci permette di non considerarci paranoici o fobici, con un meccanismo secondo cui, se si riesce a trasmettere le proprie paure agli altri, le stesse si trasformano in una questione sociale; e, quindi, ogni timore diventa legittimo.

Claudio de Luca