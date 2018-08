Gianluigi De Curtis, un tabaccaio-artista

CAMPOMARINO. Un augurio speciale, davvero, di buon compleanno, quello che su idea della sorella Celeste, formuliamo ed estendiamo non solo alla famiglia, ma che proviene da tutti quei clienti, abituali oppure occasionali, che sono stati catturati dalla verve artistica di un tabaccaio-artista.

Parliamo di Gianluigi De Curtis, spegne oggi 46 candeline e a Campomarino oltre a gestire la sua rivendita di generi di monopolio e non solo, è tra gli artefici di simpatiche iniziative di carattere personale e non. Intanto, a lui si deve il logo del gruppo che spopola in zona, “Sei di Campomarino se…”, di cui proprio giorni fa abbiamo pubblicato l’annuncio della prima reunion. Stavolta, però, proprio come omaggio a chi di fantasia non difetta, sottolineiamo la capacità di lavorare scarti di cartone da packaging, disegnando e realizzando schizzi di personaggi famosi e non, anche del paese stesso. Un estro molto apprezzato, per questo è chiamato il tabaccaio-artista.

Ama dilettare la clientela e gli stessi che accoglie nel locale diventano soggetti della sua arte. Ha dipinto anche cartoline di Campomarino, andate letteralmente a ruba. Basta visitare la sua pagina Facebook per poter cogliere i tratti caratteristici della sua mano. Per questo, auguri doppi e congratulazioni, anche da Termolionline.