A mezzanotte su Termolionline i fuochi di San Basso in diretta dal porto turistico

TERMOLI. Cambio di prospettiva, a mezzanotte, per proiettare nel web gli attesissimi fuochi d’artificio di San Basso.

Dopo lo straordinario riscontro avuto lo scorso 4 agosto 2017, quando dalla terrazza di via Corsica trasmettemmo in diretta Facebook i giochi pirici sul porto di Termoli, in occasione della festa patronale 2018, nella tarda serata di oggi ci spostiamo all’interno del porto turistico Marina di San Pietro, dove Michele Trombetta illustrerà e condurrà l’edizione odierna dei fuochi tra i più attesi dell’estate termolese.

Uno dei momenti magici della stagione di eventi, di quell’agosto che proprio dalle feste più tradizionali trae forza per attrarre decine di migliaia di persone.

Un evento nell'evento a cui, anno dopo anno, nessuno vuol rinunciare e allora Termolionline.it ha ben pensato di assicurarvi il posto migliore così che possiate, attraverso Facebook, assistere ai fuochi nella massima comodità e dalla migliore prospettiva.

"Abiti lontano o non hai la possibilità di vedere dal vivo i fuochi di San Basso? Niente paura ci pensa Termolionline!".

Segui quindi la nostra diretta Facebook a partire dai minuti che precedono la mezzanotte.

Puoi farlo direttamente anche sul sito: saremo in una posizione strategica e ti sembrerà di toccare con mano le mille luci che accompagneranno i fuochi pirotecnici di inizio agosto!