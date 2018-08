MONTENERO DI BISACCIA. La Protezione Civile Valtrigno ha acquistato delle sedie speciali che hanno permesso ai ragazzi disabili di fare il bagno in quella che è stata chiamata la giornata "Tutti al mare". Un appuntamento dedicato ai diversamente abili, per trascorrere del tempo insieme godendo del sole e della spiaggia. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Montenero ed ha riscosso enorme successo fra i partecipanti e le loro famiglie.