SAN FELICE DEL MOLISE. Al via ieri mattina l’edizione 2018 di Cammina Molise, prima tappa che si è conclusa a Palata, dopo il transito ad Acquaviva Collecroce. Stamani da Montecilfone verso Tavenna e Mafalda.

Una impresa che si rinnova grazie al lavoro della A.C. la Terra, che promuovendo la manifestazione vuole creare per ogni zona omogenea dell’entroterra un nucleo dinamico di riferimento, capace di gestire un flusso turistico mitigato, adeguato al territorio per periodi stabiliti all’interno dell’arco dell’anno. Il nucleo referente dovrebbe interagire con le istituzioni locali e le associazioni di base, ma anche con le presenze qualificate dell’imprenditoria e con il mondo scolastico. Questo processo, partendo dalle risorse turistiche e culturali già esistenti sul territorio, dovrà garantire la gestione del flusso secondo le caratteristiche escursionistiche del cammina, Molise! collaudate da tanti anni di esperienza. Tutto è iniziato nel 1995 quando 30 persone (i più molisani residenti a Roma) decisero di recarsi a piedi da Roma a Duronia, percorrendo circa 200 km in 4 giorni per festeggiare il primo anno di vita de la vianova, un mensile nato anch’esso, per volontà della nostra Associazione, con lo scopo di riuscire a confrontarsi tra le forze più vive e disponibili dei nostri borghi per capire come rivitalizzare il territorio.

Dopo tanti anni questa manifestazione, nata con l’intento di promuovere la cultura e la bellezza e l’ospitalità dei paesi delle terre interne molisane, ha portato a camminare sui sentieri e sui tratturi della nostra regione migliaia di persone, provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Fanno parte dell’organizzazione: Giovanni Germano coordinatore generale; Paolo Discenza coordinatore regionale; Michele Cianciullo Cattedra itinerante; Silvana Adducchio; Maurizio Germano. Poi il sindaco di San Felice del Molise Fausto Bellucci ringrazia tutta l'organizzazione di Cammina Molise. Alla partenza c'era anche l'attore Elio Germano, che sarà testimonial di Molise Cinema e che nel corso della sua carriera, ha ottenuto, tra gli altri premi, tre David di Donatello. In una delle foto, oltre al primo cittadino, anche il vice sindaco Bizzarri e gli assessori Zara e Colangelo.