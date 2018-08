TERMOLI. Girando per le strade e per le spiagge di Termoli, spesso facciamo incontri davvero strani e divertenti, come ad esempio quello fatto sulla spiaggia di Rio Vivo ieri mattina.

La nostra attenzione, mentre eravamo in attesa dell'inizio della 13esima edizione della traversata di San Basso, è stata attratta da una strana imbarcazione ferma sulla riva del mare, ci siamo avvicinati e in effetti si trattava di una sorta di gommone rudimentale che poco dopo scopriamo, tramite un simpatico personaggio diversamente giovane, il signor Pietro di Cervinara (Av), che quello è un gommone a tutti gli effetti, completamente costruito con tanta fantasia dalla sua attuale compagna Annarita, che il suo compagno ci dice essere un autentico talento artistico, pur non avendo titoli di studio: dipinge quadri e costruisce prototipi come questo "gommone " con tanto di vela e timone che viaggia esclusivamente a vento.

L'unica variabile che va modificata, ci dice il signor Pietro, è la vela di cellophane che deve essere leggermente più grande e alzata di più dall'attuale posizione per prendere meglio il vento, che è l'arma propulsiva di questa simpatica invenzione per il quale loro, come ascolterete dalla video intervista, vogliono anche trovare qualche estimatore, per far così conoscere l'ingegno della signora Annarita che ieri non era presente e purtroppo non abbiamo avuto il piacere d'incontrare, anche se il suo compagno e manager, il signor Pietro, è stato molto esaustivo. Se in questi giorni vi recate sulla spiaggia di Rio Vivo al lido Oasi, troverete sia Pietro che Annarita e potrete avere chiarimenti sulla loro invenzione, e magari provarla.