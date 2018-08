«Al dolce bocciolo del nostro giardino...» le parole di Rosa e Luigi al Memorial Nicolino Licursi

URURI. «Al dolce bocciolo del nostro giardino... A quelle ali bianche in mezzo al cielo... A quel dolce e indimenticabile sorriso... All'amore immenso che varca ogni confine tra la Terra e il Paradiso e ti raggiunge sempre...» Rosa Vitulli e Luigi Licursi ricordano così l’impareggiabile e indelebile figura di Nicolino Licursi, morto prematuramente il 23 dicembre 2016, stroncato da un infarto, mentre era alla guida di un autobus con cui accompagnava un gruppo in una gita fuori regione.

In ricordo, rispettivamente, del marito e del papà, viene organizzato un memorial che giunge stasera alla seconda edizione. Un torneo di calcetto. «Nicolino, infatti, amava giocare a calcio, passione alla quale non sapeva dire di no. E così anche quest'anno in collaborazione con l'amministrazione comunale di Ururi abbiamo organizzato il 2° memorial Nicolino Licursi". Si tratta di una competizione che vede in gara i quartieri storici di Ururi. Dalle 21 allo stadio comunale di Ururi. Al termine del torneo ci sarà la premiazione con la consegna delle coppe alle squadre che guadagneranno il podio oltre a una pergamena per l’amministrazione Primiani.