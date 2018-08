Bus e navette, nuova pensilina in via Bolivia

TERMOLI. Una nuova pensilina è stata installata in via Bolivia. Così come programmato la nuova pensilina è stata posizionata nel tardo pomeriggio di martedì 7 agosto e servirà ad agevolare l’attesa del bus a cittadini e turisti.

Il servizio gratuito per il mare Sun Bus, così come le navette serali in occasione degli eventi che prevedono un maggiore afflusso di utenti, stanno avendo un grande successo e cittadini e turisti dimostrano di apprezzare entrambi i servizi.