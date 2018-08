‘Aut Aut Festival', tutto pronto per la seconda parte della rassegna

TERMOLI. Satira politica, tecnologia e inchiesta: ce n’è abbastanza da soddisfare ogni tipo di pubblico in questa seconda tranche del seguitissimo festival ‘Aut Aut’, presentata nella mattinata di oggi alle 11 presso la Sala giunta del Comune di Termoli. Una manifestazione che vede Termolionline come media-partner.

A illustrare gli eventi in cartellone, come sempre in prima linea Valentina Fauzìa, responsabile dell’ufficio stampa del Comune e ideatrice dell’evento, affiancata dal sindaco Angelo Sbrocca e da Antonella Occhionero e Norma Peruzzini dell’ufficio cultura.

Dopo lo straordinario successo delle prime tre serate a luglio, ora tocca ai nuovi ospiti toccare cuori e menti del pubblico. Si parte venerdì 17 agosto alle 22 con Luca Bottura, amato autore radiotelevisivo e speaker di Radio Capital e Deejay che, parlando delle nuove strade della satira, introdurrà il film “Si muore tutti democristiani” del collettivo di youtuber milanesi ‘Il terzo segreto di Satira’, in rappresentanza del quale sarà presente Davide Bonacina.

Luca Bottura era già stato ospite nell’edizione 2017 del festival, con grande riscontro di pubblico e critica, e lui stesso si è detto innamorato di Termoli e pronto a tornarci in qualsiasi occasione.

Sbrocca e la Fauzìa sono concordi nell’affermare l’importanza della satira, che trova sempre un posto nell’Aut Aut. Stavolta con una nuova modalità: dopo l’incontro con Bottura e Bonacina, infatti, piazza Duomo si trasformerà in sala cinematografica all’aperto per la proiezione di “Si muore tutti democristiani”, passato di recente nelle sale ma che, come tante pellicole, fatica a essere distribuito, specie al centro-sud.

Sabato 18 sarà il turno di Massimo Mantellini, autore di rubriche per Il Sole 24 Ore e Il Post e blogger che si occupa di tecnologia e degli aspetti sociali del web. Il titolo del libro che Mantellini presenterà durante la serata, “Bassa risoluzione”, allude proprio al modo in cui oggi il popolo della rete preferisca la fruizione facile e la rapidità della condivisione a scapito della qualità dei contenuti.

Si conclude domenica 19 con un doppio appuntamento. Alle 21:30 la presentazione del libro “La repubblica delle stragi”, che ripercorre attraverso le voci di diversi autori sedici anni delle più cruente e ancora irrisolte stragi italiane. A parlarne in piazza Duomo sarà uno dei suoi autori più illustri, il magistrato Giovanni Spinosa, nativo termolese di cui il sindaco Sbrocca ricorda ed elogia la carriera. Più di vent’anni in procura a Bologna e titolare dell’indagine sui crimini emiliani della Uno bianca, in seguito ai quali scrisse il noto libro-inchiesta “L’Italia della Uno Bianca”.

Alle 22 saliranno sul palco altri due molisani d’eccezione, i giornalisti Domenico Iannacone ed Enzo Luongo, che dialogheranno sul giornalismo televisivo e sulle inchieste morali di Iannacone, portate al grande pubblico attraverso il programma “I dieci comandamenti”, che in autunno tornerà con la settima edizione, ancora su Rai Tre, per la prima volta in prima serata.

Valentina Fauzìa ringrazia sentitamente il personale dell’ufficio cultura per quello che è un lavoro organizzativo minuzioso e soggetto a tempistiche strette e cambi dell’ultimo minuto. Lavoro che sta dando i suoi frutti: il festival Aut Aut sta riuscendo sempre più nella difficile impresa di attirare il pubblico verso incontri di grande spessore culturale e informativo e di creare anche un grande indotto turistico.

Ci uniamo quindi all’invito dell’amministrazione e dell’organizzazione a prendere parte a un altro denso fine settimana all’insegna dell’attualità, dal 17 al 19 agosto in Piazza Duomo a Termoli.