L'allarme di Ambiente basso Molise: c'è poco tempo per salvare il fratino

TERMOLI. La specie è stata rilevata in quattro aree distinte: (1) Termoli nord dopo il torrente Sinarca, (la zona di Rio Vivo a sud di Termoli non è stata censita), (2) Petacciato, (3) Montenero di Bisaccia, le cui spiagge sono caratterizzate da sabbia con presenza di dune embrionali ed un porto turistico. Il censimento a (4) Campomarino è stato effettuato dal torrente Saccione fino alla foce del Biferno. Negli anni precedenti la zona di Montenero di Bisaccia a sud dell'idrovora aveva sempre evidenziato la presenza di coppie di Fratino e da sempre riscontrato nidi e involi di pulli, (nel 2016 n. 14 involi), nel 2018 purtroppo la zona si presenta senza spiaggia ed è stato trovato un solo nido con tre uova. Il metodo utilizzato per i rilevamenti è stato quello dell’osservazione diretta con attrezzature ottiche. L’area di studio è stata percorsa settimanalmente a piedi per rilevare le coppie nidificanti ed i nidi. Individuati i nidi, è stata compilata una scheda di rilevamento dove sono state annotate: data di deposizione (esatta o presunta), posizione e tipologia del nido, numero di uova e, nel caso di distruzione del nido, la causa che ha portato alla perdita, distinguendo tra fattori antropici e naturali. Si è inoltre proceduto alla caratterizzazione ecologica ed ambientale dei siti di nidificazione.

Il fratino (Charadrius alexandrinus) utilizza spiagge sia con substrato ghiaioso che sabbioso, prediligendo queste ultime. La maggior parte dei nidi è posta in aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione psammofila rada o nei pressi del materiale riportato sulla spiaggia dalle mareggiate. I nidi consistono in depressioni poco profonde. Il numero delle uova, deposte dalla metà di marzo fino alla prima settimana di luglio, varia da due a tre; in caso di disturbo le uova vengono parzialmente ricoperte con la sabbia e nel caso di perdita della covata, il fratino può effettuarne una seconda. Nella zona a nord di Termoli la popolazione locale è sottoposta ad un notevole impatto sia antropico, dovuto a pratiche di pulizia meccanica della spiaggia errate nelle modalità e nella tempistica, sia alla pressione turistica e sia alla presenza di cani sulla spiaggia, i nidi sono soggetti anche alla predazione da parte della cornacchia grigia, ratti e gatti domestici.

Durante la stagione balneare 2018 non si è provveduto a recintare un nido. L'attenzione dei bagnanti ai recinti ha portato le ns. associazioni a decidere di non usufruire di tali precauzioni. A Petacciato non è stato rilevato nessun nido, ad esclusione di una segnalazione pervenuta dalla Università degli Studi del Molise (Dott. Bazzichetto) che ha segnalato la presenza di un solo uovo ma, pur con coordinate precise nulla è stato rinvenuto. Per quanto riguarda i nidi nel litorale di Campomarino, si è abbandonata l’idea di proteggere gli stessi con le apposite recinzioni in quanto negli anni passati hanno richiamato l’attenzione e sono stati quasi sempre distrutti. Tanto si è potuto effettuare questa scelta poiché l’areale di nidificazione è poco antropizzato. Abbiamo riscontrato la presenza di un nido distrutto dopo pochi giorni dalla sua scoperta.

CONCLUSIONI: Il 2018 è stato un anno particolarmente povero di coppie di fratino e di nidi. Le cause che portano alla perdita dei nidi sono riconducibili soprattutto all’attività antropica. A Petacciato nessun nido e all’inizio della stagione abbiamo riscontrato 8 (otto) coppie in quei lidi. Durante lo studio non è stato possibile definire il tasso di mortalità dei pulcini in quanto non sempre è stato possibile individuare o identificare gli esemplari, anche a causa della dispersione che avviene pochi giorni dopo la schiusa: sono stati osservati, ad esempio, genitori con pulli nati da pochi giorni anche a diverse decine di metri dal nido. A Montenero di Bisaccia sono stati trovati 2 nidi uno a nord e l’altro a sud del porto turistico. Sono stati depositati sei uova ma abbiano il riscontro di solo due nascite. In futuro sarebbe auspicabile un coinvolgimento maggiore dei Comuni e dei gestori degli stabilimenti balneari al fine di incrementare la sensibilizzazione verso le problematiche dell’ambiente dunale e della conservazione del Fratino (Charadrius alexandrinus)