TERMOLI. Video-reportage di Ezio Varrassi, nella Termoli Wild di via Magellano.

Un primo video realizzato dai residenti ha mostrato le criticità legate alla scarsa stabilità della recinzione metallica che separa la zona dal quartiere circostante.





Poi, ne è stato realizzato un altro. Per documentare meglio la situazione.

«Dopo diverse segnalazioni della ringhiera sita in via Magellano e la discesa del sottopassaggio del lungomare Nord, che in casi di forte vento andava ad oscillare causati dagli ancoraggi in stato di degrado con ferri e armature ormai impotenti ad assorbire gli attriti causati dal vento, date le armature e ferri in esposizione agli eventi atmosferici, ecco la prova definitiva del video inviato da signor Venino Litterio sempre disponibile e pronto per segnalare le mancanze della città e che ringraziamo per la collaborazione quotidiana».