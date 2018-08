TERMOLI. Numerosi utenti della spiaggia libera di Rio Vio ci segnalano diversi disagi e disservizi, come testimoniano anche i documenti fotografici. Innanzituto l'assenza di cestini per i rifiuti in tutto il tratto di spiaggia libera. Inoltre, la pulizia della spiaggia viene effettuata, ma senza una setacciatrice, risultando in questo modo poco accurata ed efficace.

Oltre a questo ci segnalano la presenza, specialmente nelle ore serali, di un forte odore di fogna di non ben identificata provenienza. Questi fenomeni avvengono in particolare nell'area camper e vicino baia Paradiso.

Auspichiamo che vengano presi provvedimenti per rendere la bellissima spiaggia di Rio Vivo accogliente come dovrebbe e potrebbe essere, soprattutto in questo periodo di alta stagione turistica.