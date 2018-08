TERMOLI. Nel clou della stagione estiva, settimana che da un capo all'altro del weekend ci farà vivere il Ferragosto, periodo particolarmente fertile e privilegiato, seconda domenica d'agosto affollata sulle spiagge del litorale Nord, ma non in tutti i tratti c'è il sold-out. Non c'è un trend ascensionale, ma calante sul medio Adriatico e andrebbero indagate le cause.

Comunque, parcheggi sempre insufficienti e dal mattino presto code come se si fosse al supermercato per stampare il ticket con cui mettere al riparo da possibili multe le vetture negli stalli blu.

Uno dei turisti ci dipinge questo affresco, «A pochi giorni dal Ferragosto una leggera brezza marina accarezza noi bagnanti e rende piacevole la domenica. Anche se l'affluenza non è da sold-out i convenuti possono godere di uno splendido mare. Schizzi, palette, bambini, sdraio e costumini rendono l'estate termolese 2018 indimenticabile...».



Ma lo sarà davvero per tutti, indimenticabile?