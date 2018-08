Gigantografie degli scorci di Petacciato sulla statale 16 Adriatica

PETACCIATO. E' stata ripresa anche dall'Ansa Molise l'installazione delle gigantografie con le immagini degli angoli più belli e suggestivi di Petacciato, che salutano da ieri gli automobilisti in transito sulla statale 16.

Un progetto, costato poche migliaia di euro all'amministrazione comunale, realizzato da giovani del posto appassionati di fotografia. Il sindaco Roberto Di Pardo ha scelto le immagini più belle e le ha fatte stampare su pannelli in pvc installati sul muraglione che costeggia l'ingresso di Petacciato dalla statale, per una lunghezza complessiva di 56 metri. Ad annunciare il completamento dell'intervento è stato lo stesso primo cittadino su Facebook.

«Doveva essere finito il 25 agosto, invece grazie alla caparbietà del vicesindaco Antonio Di Pardo, che ha condotto personalmente i lavori, da stamane alle 5 entrare a Petacciato Marina è più bello.