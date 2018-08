Le nuove norme in materia di sicurezza locale

TERMOLI. Con la legge n. 48/2017 il legislatore ha dato via libera alle linee-guida per la sicurezza urbana, fissando in 300 m. la perimetrazione delle aree in cui trova applicazione il provvedimento per l’allontanamento (il ‘daspo’ urbano). I precetti recano le indicazioni utili per la sottoscrizione dei Patti tra Sindaco e Prefetto per l’individuazione di obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio tra Forze di polizia e Polizia locale. A tale proposito il Presidente dell’Anci propone l’interconnessione delle Sale operative e la modifica dei criteri di reclutamento dei ‘Berretti bianchi’, superando il limite del 100% del ‘turn over’. La Conferenza Stato-Città ha dato via libera anche sull’obbligo di porre le spese del personale di Polizia locale a carico dei privati promotori di iniziative che necessitano di servizi di sicurezza e di polizia stradale. Sollecitata, infine, la convocazione di un tavolo tecnico con l’Anci per trovare, con il Ministero, “le soluzioni operative migliori a seguito della recente Circolare sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche”.



Obiettivo di quest’ultima è: coordinare e favorire la collaborazione tra le Forze di polizia ed i Vigili urbani: 1) nell’interconnessione tra le sale operative; 2) nell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e attività soggette a rischio e nell’aggiornamento professionale integrato per gli operatori. Se i Patti per la sicurezza urbana sono accordi sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco, nel rispetto di linee-guida adottate su proposta del Ministro dell'interno, occorre rivolgere l’attenzione locale alla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi ed interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone più degradate. La promozione del rispetto della legalità va esercitata anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di fenomeni che comunque turbino il libero utilizzo degli spazi pubblici. Per prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria, i Patti possono prevedere il coinvolgimento di volontari nella tutela dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini.

Poi sono state introdotte modifiche al Tuel: a) per rafforzare i poteri dei Sindaci, con riferimento ad ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria (o di degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana); b) per tutelare la tranquillità ed il riposo anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; c) per il rispetto della tranquillità e del riposo in aree interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi. Le ordinanze contingibili del Sindaco-Ufficiale di Governo sono dirette a contrastare le situazioni favorenti l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità (spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, accattonaggio con impiego di minori e disabili, illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti).

E' stata introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 300 euro) per chi pone in essere condotte che limitino la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti. Al trasgressore è fatto ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Autorità competente è il Sindaco ed i proventi delle sanzioni sono devoluti al Comune e destinati all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano. I Regolamenti di polizia urbana possono individuare aree su cui insistano musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, a cui si applicano le disposizioni. L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo accertatore e contiene l'indicazione che la sua efficacia cessa trascorse h 48 dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria succitata, aumentata del doppio. (I – continua)

Claudio de Luca