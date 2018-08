Raccolta del cartone, ad agosto è insufficiente

TERMOLI. Molti cittadini e proprietari di attività commerciali segnalano che la raccolta del cartone è insufficiente nei mesi estivi. Residenti e commercianti, esasperati, chiedono che i carichi siano incrementati almeno nella stagione estiva: «E' uno scandalo», dice un esercente: «in uno stesso bidone del cartone scaricano la loro immondizia tre attività commerciali, e in pieno agosto, con l'afflusso di turisti, si riempie velocemente. In pieno centro, proprio di fronte al Castello, è uno spettacolo indegno, per non parlare dei cattivi odori e dei topi che si radunano».

Testimonianze che sono state raccolte da Ezio Varrassi, nel pieno della stagione turistica.