Sicurezza urbana: ‘daspo’, vigili da assumere e immobili occupati

TERMOLI. I Comuni in pareggio di bilancio possono assumere, a tempo indeterminato, personale di polizia locale entro determinati limiti di spesa. I patti sulla sicurezza urbana e gli accordi per la promozione della sicurezza integrata possono riguardare anche progetti di privati per la messa in opera di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, con software di analisi-video per il monitoraggio attivo e per l’invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o istituti di vigilanza privata convenzionati.

I progetti possono essere proposti da enti gestori di edilizia residenziale; amministratori di condomíni; imprese dotate di almeno dieci impianti; associazioni di categoria o consorzi o comitati comunque denominati costituiti ad hoc fra imprese, professionisti o residenti. Con riferimento al ‘daspo’, in caso di reiterazione, il Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato (e per un periodo non superiore a 6 mesi) il divieto di accesso ad una o più delle aree valutate inaccessibili, individuando modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. La durata del divieto non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni, se il responsabile è persona con precedente infraquinquennale (anche se si tratta di sentenza confermata in appello) per reati contro la persona o il patrimonio. Se si tratta di minorenne, il Questore ne dà notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori. In caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

E' attribuito, poi, al Prefetto il compito di impartire (sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'A.g. concernenti i medesimi immobili- Gli interventi devono seguire criteri di priorità basati sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, i possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, i diritti dei proprietari degli immobili, i livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. L'eventuale annullamento da parte del Giudice amministrativo del provvedimento prefettizio può dare luogo solo a risarcimento in forma specifica (salvo il caso di dolo o colpa grave). La P.a. avrà l’obbligo di adottare gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile. In caso di occupazioni abusive, in presenza di minorenni o di bisognosi, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie il Sindaco potrà consentire il rilascio della residenza e l’allacciamento a pubblici servizi nonché la partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura, per i 5 anni successivi all'occupazione abusiva. Il Questore potrà disporre la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico fino a 15 gg. in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali in tema di vivibilità e decoro urbano e vendita di alcolici e superalcolici.

Sono stabilite ulteriori misure di polizia per il contrasto dello spaccio di stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici. In più potrà disporre il divieto di accesso o di stazionamento (per la durata da 1 a 5 anni) nei locali di cui sopra o nelle loro immediate vicinanze nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi 3 anni per fatti di vendita o cessione di stupefacenti. Nei medesimi casi potrà disporre, per la durata massima di 2 anni, l’obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; obbligo di soggiorno nel comune di residenza; obbligo di comparire in un Ufficio o Comando di polizia negli orari di entrata e di uscita dagli istituti scolastici. Con una modifica all’art. 7 Cds, si prevede che l’esercizio abusivo o l’induzione all’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.500 euro. (II – fine).

Claudio de Luca