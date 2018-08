Incendio del Castello e fuochi di Ferragosto rinviati a sabato 18 agosto

TERMOLI. Il maltempo che sta imperversando in queste ultime ore sulla costa Adriatica ha costretto il Comune di Termoli a correre ai ripari, rinviando i fuochi d'artificio di Ferragosto e l'incendio del Castello a sabato 18 agosto a mezzanotte.

Ecco l'annuncio ufficiale del Comune di Termoli.

«A causa delle avverse condizioni meteo, così come da previsioni che annunciano precipitazioni e forti venti, sia per il giorno 15 che per il giorno 16 agosto, lo spettacolo pirotecnico ‘Incendio del Castello’ previsto nel Cartellone dell’estate termolese per il 15 agosto, sarà rimandato al giorno sabato 18 agosto alle ore 24».