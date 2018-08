LARINO. Grande successo per l’evento “Concerto sotto le stelle” organizzato dal Lions Club di Larino per raccogliere fondi a favore dell’ AGBE (Associazione Genitori Bambini Emopatici) di Pescara.

Ad aprire l’incontro è stato il Presidente del Lions Club di Larino Marilena Marra che ha introdotto la dott.ssa Daniela Onofrillo, dirigente medico del reparto di Ematologia dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara, punto di riferimento anche per i bambini molisani che costituiscono il 20% della casistica del reparto.

Il lavoro di rete, afferma la dottoressa, permette di affiancare anche una parte più “leggera” alla terapia, infatti, l’equipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, genitori ed insegnanti permette di garantire istruzione, sostegno sociopsicologico e svago ai piccoli pazienti ricoverati in reparto, il quale consta di 10 posti letto, di una stanza con i giochi, inoltre, è presente anche un centro trapianti ed è da poco attivo un reparto di Day Hospital.

Per rendere meno pesante il periodo di degenza, in reparto ci sono i clown-dottori preparati per accogliere e supportare i bambini e le famiglie.

L’incontro prosegue con la presentazione dell’associazione AGBE da parte del vicepresidente Giambattista Colangelo che spiega la mission associativa ed i vari progetti che stanno portando avanti in collaborazione con i medici del reparto.

Tra i diversi servizi offerti gratuitamente dall’associazione, ci sono gli spostamento con navetta per i Day Hospital all’Ospedale di Pescara: l’associazione viene anche in Molise per prendere i piccoli pazienti accompagnati da un genitore e li riporta a casa, inoltre, vengono messi a disposizione degli appartamenti per ospitare le famiglie durante il ricovero dei piccoli ed ogni anno vengono organizzati dei viaggi con le famiglie.

All’incontro è intervenuto anche il vicesindaco di Larino, la prof.ssa Maria Giovanna Civitella che ha espresso il consenso del Comune verso iniziative con tali finalità.

L’incontro si è concluso con la testimonianza di una mamma che con le sue parole ha trasmesso la grande umanità che c’è dietro tutta l’organizzazione.

La serata è proseguita sulla splendida loggia del Palazzo Ducale di Larino, dove oltre un centinaio di persone si sono ritrovate per partecipare all’aperitivo cenato organizzato per raccogliere i fondi a sostegno dell’AGBE; ad allietare la serata con il loro talento sono stati la pianista Giada Fiore ed il giovanissimo tenore Vladimir Francesco Cascitelli.

A conclusione della serata, Il Lions Club di Larino nella figura del Presidente Marilena Marra, del socio Anthony Battista, il quale si è impegnato intensamente per la realizzazione dell’evento insieme al socio Giuliano Maglieri, hanno donato la somma di 1.500 euro, raccolta dalla serata, all’AGBE che destinerà questa cifra alla realizzazione di una nuova casa-famiglia per poter raccogliere tante altre famiglie di bambini emopatici.

Il Lions Club di Larino ringrazia il Comune di Larino per aver messo a disposizione i locali e tutti coloro che partecipando alla serata hanno reso possibile il successo di tale iniziativa.