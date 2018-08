PALATA. A due notti e quasi due giorni dal sisma di martedì sera a Palata emersi crolli interni, di solai e danni agli arredi in due case chiuse da più di 20 anni. E il sindaco Michele Berchicci non ha lesinato critiche al progetto di realizzazione del metanodotto Larino-Chieti. «Mi chiedo se sia il caso di fare il gasdotto dopo la paura che ci siamo presi ieri sera: non so proprio se sia il caso di far percorrere i nostri territori da un metanodotto il cui solo scopo è quello di portare gas al nord Europa, e far fare qui a Palata i pozzi di stoccaggi. I pozzi di cui parlo sono quelli che dovrebbero essere realizzati tra Guglionesi e appunto Palata e Montecilfone, otto pozzi per la complessiva capacità di stoccaggio di 400 milioni di metri cubi di gas. La struttura è al centro di numerose polemiche anche in Abruzzo con la mobilitazione dei territori specie a Sulmona, territorio a forte impatto sismico. Siamo sicuri di volere queste bombe nel nostro territorio? Io sono contrario come molti dei miei colleghi sindaci che giorni fa si sono visti a Guglionesi - spiega il sindaco - non ci sembra proprio il caso di proseguire col gasdotto».

Tuttavia, come a Palata, altri danni sono emersi ancora sia ad Acquaviva Collecroce che a Montecilfone, in questo work in progress che ha fatto scattare dal 15 stesso l’apertura degli uffici comunali per la richiesta di sopralluoghi alle case private.

Così, sono emerse una masseria in pietra trovata crollata nella periferia di Acquaviva Collecroce e lesionato il tetto della Chiesa madre del paese, Santa Maria Ester. Il sindaco Francesco Trolio ha rilevato un altro crollo, in contrada Macchialonga, dopo la casa disabitata nel centro storico e confermato i problemi al solaio per il monumento religioso dove sono state accertate infiltrazioni di acqua.

«Piove proprio al centro della Chiesa - ha dichiarato il primo cittadino - Ho già avuto un incontro con il Presidente della Regione Donato Toma sulle problematiche emerse in paese dopo il terremoto». Il Governatore Toma è arrivato mercoledì pomeriggio, intorno alle 17.30 per verificare i danni dei paesi dell'area dell'epicentro sismico e prim’ancora era stato a Montecilfone e Palata.

Nel complesso solo crolli in edifici già diroccati e disabitati per fortuna, mentre crepe e piccole lesioni in quelle abitate. Ad Acquaviva Collecroce è stata chiusa in via precauzionale anche una strada. A Larino i tecnici comunali stanno verificando le condizioni degli edifici pubblici, sotto controllo anche a Guglionesi, dove i Vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo su un palazzo evacuato da più di un anno.