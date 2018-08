TERMOLI. Abbiamo chiesto in giro ad alcuni cittadini come hanno vissuto la seconda serata, dopo quella del 14 agosto, con il forte sisma che ha colpito il Basso Molise.

Una serata da incubo vissuta non solo da chi abitando ai piani alti dei palazzi di sicuro ha tremato tantissimo, ma anche da chi era in mezzo alla strada, nei ristoranti, pizzerie, ad assistere a spettacoli o semplicemente a passeggio. Sono stati pochi ma lunghi secondi di autentico terrore: oltre alle persone intervistate, abbiamo raccolto testimonianze che ci fanno capire lo stato d'animo di ansia e paura che si sta vivendo in città.

Nicolino, un amico termolese trapiantato a Piacenza, scosso, ci ha detto: "Ho dormito fuori casa perché mia figlia si è spaventata tantissimo e non da meno anche noi. Abbiamo anche anticipato il rientro a casa."

Come Nicolino, confermiamo che molti turisti che avevano programmato le ferie fino a domenica, dopo lo spavento di ieri e di martedì, hanno caricato in fretta e furia i bagagli in macchina e sono letteralmente fuggiti via.

Intanto secondo il sito Terremoti in Italia continua lo sciame sismico che come ci ha detto un professionista esperto in materia, è anche un bene che accadono perché si scarica energia, al contrario sarebbe più pericoloso un accumulo di energia; ci ha anche detto che ad esempio in caso di terremoto il borgo vecchio di Termoli è un luogo molto più sicuro di altre zone della città, proprio per come esso è poggiato su una base di scogli e sabbia che in caso di scosse riesce ad attutirle.

Stamattina fin dalle prime ore si sono uditi rumori di pale di elicotteri della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che sorvolavano sulla città e le zone dell’hinterland: i vigili del fuoco sono stati chiamati per un controllo alla chiesa di San Francesco dove pare ci siano stati cedimenti di calcinacci dal campanile.

Se poi ci vogliamo aggiungere che oggi è venerdì 17, gli scongiuri sono ben accetti...