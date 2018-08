GUGLIONESI. Il cielo azzurro e il sole odierni non sono riusciti a tranquillizzare gli animi, all’indomani della giornata orribile vissuta ieri dalla comunità guglionesana, provata nello stesso giorno prima da una pioggia torrenziale nella mattinata, e la sera da una violenta scossa di terremoto, di 5.2 gradi della scala Richter, percepita in tutto il centro sud Italia, che ha provocato grande spavento tra la popolazione e un fuggi fuggi dei turisti.

Scene di comprensibile panico al momento del sisma: “La gente urlava, alcuni piangevano: c’era una ragazza incinta spaventatissima, avevo paura potesse sentirsi male, sono rientrata un attimo e ho preso una bottiglia d’acqua dal frigo e alcuni bicchieri a disposizione di chi ne avesse bisogno: dei momenti terribili”, ci dice una ragazza residente in periferia.

In moltissimi hanno scelto di passare la notte in automobile, nelle zone di raccolta nei pressi delle case Fiat e del campo sportivo. “Abbiamo replicato la notte bianca”, cerca di scherzare un signore. “Dormire in auto è scomodissimo, ma non ce la sentiamo di rimanere in casa, almeno nel momento acuto dell’emergenza, vediamo nei prossimi giorni come evolve la situazione”, continua.

Il giorno dopo si fa la stima dei danni, fortunatamente non ingenti, né ci sono segnalazioni di persone ferite: sono caduti dei calcinacci nella chiesa dei Cappuccini a Castellara, e in via San Martino dei pezzi di cornicione sono caduti su una punto parcheggiata.

Molte sono le richieste di interventi per verifiche strutturali negli immobili: presso largo Garibaldi è possibile lasciare il proprio nominativo ad una postazione mobile dei Vigili del fuoco, che effettueranno un sopralluogo da chi ha subito dei danni e desidera essere rassicurato sulle condizioni della propria abitazione: «I danni maggiormente rilevanti e che destano più preoccupazione si sono verificati negli stabili del centro storico e in via Regina Marherita», ci dicono dalla Protezione civile. Continua ad essere sotto controllo lo stabile di via Martiti D'Ungheria, evacuato da circa un anno e mezzo a seguito di precedenti eventi sismici che ne hanno compromesso la stabilità.

Molte persone continuano a stare fuori dalle loro abitazioni anche nel corso della giornata odierna: un'occasione per chiacchierare e socializzare con i vicini, stemperando la tensione e la paura per il terremoto: