GUGLIONESI. In seguito alla forte scossa di terremoto che ha colpito il Basso Molise il 16 agosto scorso, si è attivata immediatamente la macchina dei soccorsi, con tendopoli allestite a disposizione di coloro che, nelle zone dell'epicentro, hanno riportato danni strutturali alle proprie abitazioni.

Non si è fatta attendere la solidarietà della Valtrigno Abruzzo e Molise, che con i gruppi di San Salvo, Termoli e Guglionesi, hanno consegnato viveri a Guglionesi. In particolare la Valtrigno San salvo, con il consenso del sottosegretario Mazzocca, ha consegnato 500 kg di pasta, olio e pomodori pelati per i pasti agli sfollati.