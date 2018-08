Quattro consigli tecnologici + 1 per allentare la sindrome da terremoto

TERMOLI. La botta 5.1 del 16 agosto ha scosso case e animi. Questi ultimi sembrano essere i più duri a tornare a "valori" precedenti l'evento.



Tutti abbiamo sentito il violento sisma e più o meno tutti ne abbiamo la giusta paura che possa riaccadere, qualcuno addirittura vive con terrore il rischio di rivivere quegli attimi.



Diamo qualche consiglio, che non provengono dallo psicologo, ma buoni propositi e azioni che tendono ad allentare quella tensione che da qualche giorno è dentro di noi e farà fatica a lasciarci...



1. Se ti hanno invitato e hai accettato, abbandona immediatamente i gruppi Facebook o chat Whatsapp nati dopo il sisma con l'intento di sentirsi uniti nel destino di chi attende il prossimo evento.



2. Disinstalla eventuali App che hai sul tuo smartphone e che ti avvertono immediatamente quando c'è una scossa di terremoto: è come essere sempre al corrente di quello che più si teme...



3. Evita di soffermarti e leggere i post pubblicati a migliaia in questi giorni da sedicenti sismologi che predicono chissà quali cataclismi per i prossimi anni o secoli. Gli unici da "ascoltare" sono quelli dell'Invg che non hanno mai pronosticato un terremoto e continuano a dire che a oggi la scienza non è in grado di prevedere se e quando ci saranno altri terremoti in una determinata zona. Ricordate la fine del mondo che doveva esserci nel 2012? Siamo nel 2018...



4. Togli la vibrazione dal tuo smartphone e sostituiscila con una bella melodia di musica classica, ci sono persone che alla minima vibrazione scattano come molle pensando ad un'altra scossa di terremoto.



Questi primi quattro consigli hanno lo scopo di allontanarti da quello stato di ansia che certe persone e innovazioni tecnologiche non fanno che aumentare.



E infine un consiglio che di tecnologico ha veramente poco ma che invece può portare ad uno stato di serenità nonostante tutto: prega!



Chiedi al Signore di darti la forza di affrontare qualsiasi situazione si presentasse dinanzi a noi e di metterci nelle sue mani che sono di gran lunga più forti, sagge e generose di quanto noi possiamo mai immaginare.