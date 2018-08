Incendio del Castello: con Termolionline un posto in prima fila dalla Cala Sveva

TERMOLI. Per la terza volta consecutiva, dopo il debutto del 2016 e la conferma del 2017, stasera, dalle 23.55, Termolionline sarà in diretta dalla Cala Sveva per proporre e offrire in diretta Facebook e sul nostro portale i fuochi di ferragosto, slittati per ben due volte quest’anno, a causa delle previsioni meteo e del lutto nazionale di ieri.

Una edizione particolarmente travagliata, che giunge anche in un momento delicato, quello post sisma, ma proprio per questo, senza dimenticare chi vive momenti di paura, disagio ed è costretto anche a stare fuori dalla propria casa, speriamo di offrire una parentesi diversa.

Dalla cornice esclusiva di una location di pregio, un’opportunità per quanti non riusciranno a essere presenti e a gremire l’arenile di Rio Vivo e il lungomare Nord Cristoforo Colombo.

Abbiamo promosso la diretta con un video congiunto del nostro editore Nicola Montuori e del titolare dello stabilimento balneare che ci ospita, Fabrizio Vincitorio, che ringraziamo per la chance che ci permette di estendere a tutti coloro che vorranno godere di uno spettacolo unico.

Un promo che ha catturato l’attenzione di migliaia e migliaia di lettori, per un evento che si preannuncia come al solito seguitissimo, in rete e dal vivo.

Un’occasione anche per rivederli in rete successivamente, col video che rimarrà a disposizione di tutti.

Questo il nostro biglietto di invito: rigorosamente free.

«Come ormai di consueto, ormai, vi proponiamo la diretta dello spettacolo pirotecnico più suggestivo e spettacolare dell'estate termolese: i fuochi di Ferragosto ed il famoso incendio del Castello di #Termoli.

Grazie alla collaborazione con Cala Sveva, avrete un posto in prima fila, anche se distanti chilometri!

Vi aspettiamo numerosi!”, l’invito che viene formulato per tutti voi.

Un cadeau vero e proprio per tutti coloro che stasera non potranno seguire la festa del mare a Termoli.

L'incendio del castello e i fuochi pirotecnici dal muraglione del borgo antico si caratterizzano per la visuale mozzafiato dal lungomare Nord Cristoforo Colombo.