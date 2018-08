Dalla Repubblica delle stragi ai Dieci comandamenti: misteri e storie all'Aut Aut Festival

TERMOLI. Tris d’assi a Termoli ieri sera in piazza Duomo per far calare il sipario sull’Aut Aut Festival al secondo trittico dopo quello di metà luglio.

In programma nell’evento curato e condotto dalla giornalista Valentina Fauzia la presentazione del libro del magistrato Giovanni Spinosa, "La Repubblica delle Stragi", un best-seller che si pregia della prefazione di Marco Travaglio e che è tra i titoli più venduti dell’estate.

Secondo step serale coi giornalisti molisani Domenico Iannacone ed Enzo Luongo, il primo noto al grande pubblico per le sue inchieste.

Gli autori del libro “La Repubblica delle stragi”, tranne l'illustrissimo magistrato Spinosa, non hanno mai indossato la toga. Sono avvocati, scrittori, blogger, parenti e vittime di mafia.

Il libro è coordinato da Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il giudice gemello di Giovanni Falcone assassinato nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992.

Un’operazione editoriale intensa e complicata ma molto preziosa per fare luce su una storia quasi in ombra.

Hanno deciso di mettere insieme le tessere del mosaico stragista per far emergere il disegno della lunga stagione del terrore e trattativista.

Gli autori hanno assemblato storie misconosciute o addirittura mistificate.

Hanno scandagliato aspetti importanti come la strage di Bologna del 2 agosto 1980 e quella del Rapido 1984. Si sono addentrati nei grandi delitti commessi tra l'89 e il ‘94 commessi da Cosa Nostra.

È così che con pazienza hanno colmato il grande vuoto lasciato da tanti, troppi processi dando un senso a questa storia. Tutto questo fino a quando il 20 aprile scorso la Corte d'assise di Palermo ha deciso di mettere nero su bianco molte verità processuali: la trattativa Stato-mafia ci fu.

Una storica sentenza dai tempi del maxi processo che ha condannato dopo 26 anni in primo grado uomini di mafia e uomini di Stato.

In chiusura, il saggio affronta anche il thriller dell'ex poliziotto scomparso prima che si riuscisse a capire di più dei molti sospetti che gravano sul suo conto.

Poi si è passati alla figura carismatica di Domenico Iannacone, che ha raccontato al pubblico anche parte della sua storia.

Ha iniziato la sua carriera partendo dal Molise, da Torella del Sannio.

Ha vinto per ben tre volte il premio Ilaria Alpi nella sezione Miglior reportage italiano lungo.

Il desiderio di raccontare delle storie, libero da qualsiasi imposizione, lo hanno portato a innovare il suo lavoro con la trasmissione “I Dieci comandamenti”, nel 2013.

Lui sa ascoltare e lascia parlare, ha un intuito particolare nel selezionare le vicende che porta sullo schermo, sempre alla ricerca del particolare.

Torna nel suo Molise Iannacone, lo fa raccontandosi attraverso le risposte alle domande di Enzo Luongo.

Una chiacchierata piacevole tra due giornalisti convinti che l’informazione debba essere fatta anche nelle piazze.

Iannacone conclude la sua intervista con la nuova programmazione dei Dieci comandamenti, che resta il programma delle inchieste morali.

Un racconto riflessivo dove emergono passioni e sentimenti.

Le inchieste di cui parla nascono dall’esigenza di guardare in profondità e non in maniera frenetica.

Dalla Terra dei Fuochi con le sue ferite fino ai sopravvissuti.