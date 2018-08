Spiaggia libera: gettano buste di immondizia e c'è chi la usa come latrina

TERMOLI. Terza decade del mese di agosto, quella che inizia oggi.

Ma come nelle precedenti e come a luglio e giugno, c’è chi ritiene che la spiaggia libera sia una sorta di discarica a cielo aperto.

Alle 10.30, è giunta una segnalazione al nostro collaboratore Ezio Varrassi per cumuli di rifiuti lasciati sull’arenile libero, proprio accanto al lido Pirata.

«Alcuni operatori balneari denunciano la sporcizia che viene lasciata dagli incivili, queste foto sono state scattate poco fa del tratto di spiaggia vicino al distributore Ip (ex Api). I titolari dei lidi continuano a chiedere più cestini per i rifiuti lungo la spiaggia libera, la pulizia della spiaggia avviene ma solo in prossimità della riva, molte persone lasciano i rifiuti prima di risalire dalla spiaggia, alcuni turisti si sono lamentati anche perché hanno visto alcune persone defecare in questo punto, in un caso hanno visto anche un gruppo di migranti usare la spiaggia come latrina».