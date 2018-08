Estate termolese, verso la Sagra del pesce

TERMOLI. Passato Ferragosto con annessi fuochi pirotecnici rinviati prima per il maltempo e poi per il lutto nazionale, è tempo già di pensare al prossimo weekend del 24 e 25 agosto con la pre-sagra e sagra del pesce che di fatto concludono la serie di grosse manifestazioni estive a Termoli.

Intanto la società cooperativa "AQVA 42" che organizza con l'apporto dell'altra associazione "San Basso 7.0" il doppio evento, ha espresso già un sentitissimo ringraziamento al Comandante della Capitaneria di Porto Francesco Massaro e al comandante in Seconda Francesco Cillo, i quali si sono prodigati ininterrottamente per concedere la deroga al fermo biologico per 8 motopescherecci che, quattro al giorno per due giorni, potranno uscire per mare per l'approvvigionamento del pescato da cucinare nelle due serate di fine agosto. Un ringraziamento anche a tutta l'Amministrazione che ha permesso la degna conclusione pirotecnica per la sagra di sabato prossimo. Questo è quanto accadrà nel prossimo weekend: per venerdì 24, coloro che scenderanno al porto con il ticket al costo di 10 euro, potranno gustare: Gamberi in Pastella, Pasta con il sugo di Cicale e Totani con i Piselli.

Mentre per il giorno seguente, con un vassoio a 5 euro, sarà servita la tradizionale frittura di pesce di Paranza (Totani, Gamberi, Triglie, Merluzzetti e seccetelle).

Le due serate saranno allietate con della musica per tutti i gusti dai Dj Set. Un' altra novità di questa edizione è che sarà una sagra tutta rosa, a significare che a lavorare alla pulitura, alla preparazione e alla cottura del prodotto, vi sarà una squadra di tutte donne. La pulizia del pesce si terrà nelle ore notturne sempre da un gruppo femminile.