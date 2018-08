TERMOLI. Iniziati i lavori di dragaggio al porto di Termoli: ecco un video con la draga all'imbocco del porto che sta ottemperando alle operazioni.

Nel frattempo stavano rientrando in porto anche due motopescherecci degli otto che hanno ricevuto dalla Capitaneria la deroga per pescare il prodotto ittico da utilizzare per la sagra e pre-sagra del pesce in programma i prossimi 24 e 25 agosto, purtroppo uno dei due pescherecci in foto è dovuto rientrare in porto in anticipo per un’avaria al motore.

Oggi sono usciti i primi quattro e domani escono gli altri quattro degli otto con la deroga alla pesca in questo periodo di fermo biologico.