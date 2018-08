L'allarme molesto che parte dal liceo Classico infastidisce ancora

TERMOLI. Ci occupammo di tale problema sin da quando i vari residenti della zona iniziarono a scriverci: stiamo parlando del suono in piena notte dell'allarme proveniente dal Liceo Classico Gennaro Perrotta in via Asia. Qualcuno per farci capire meglio l'entità del fastidio provocato, ci mandò addirittura una registrazione.

Era il 21 maggio scorso e le lezioni scolastiche erano ancora in atto; nonostante il nostro articolo e le varie proteste, il problema non è stato affatto risolto tanto che l'altro giorno, ci sono giunte altre note di lamentela per questo problema che continua a persistere:

"Immancabilmente - con una nota di sarcasmo del nostro interlocutore- tra mezzanotte e le tre, questo allarme ci fa sobbalzare dal letto. Io, come tanti altri residenti, siamo al limite dell'esasperazione con il fatto che nel silenzio della notte i rumori, specialmente molesti, si amplificano.

Speriamo con il vostro aiuto di poter risolvere definitivamente la questione altrimenti vedremo di prendere altre vie più drastiche e non ci vengano a dire che è stato il terremoto, perché questa è una storia che va avanti da mesi".