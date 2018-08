Corsi di laurea e dottori in artigianato

TERMOLI. Dal 1968, nelle Università italiane, i Senati accademici, le associazioni e le formazioni politiche degli studenti – ciascuno per attingere il proprio ‘particulare’ – si sono adoperati per moltiplicare i corsi di laurea, spesso costituendo facoltà nuove di zecca. Ma il proliferare di tante specializzazioni non ha contribuito ad aggiornare schemi od a migliorare la didattica oppure a ‘rinfrescare’ corsi di studi non più al passo coi tempi.

Sulla scorta delle esperienze altrui, l’Unimol di Campobasso ha tentato di fare mente locale, evitando di incanalarsi in tragitti che hanno contrassegnato il decadimento dell’ambiente accademico nazionale, un tempo considerato di buon livello persino all’estero. Ciò tolto, oggi, esaminando le statistiche, la modesta percentuale di iscritti di altri Paesi fa suonare il campanello d’allarme. In effetti soltanto lo 0,70% degli studenti stranieri sceglie di seguire corsi di studio in Italia, contro un 50,91% che affolla le Sedi universitarie statunitensi; e, per rimanere nei dintorni di casa, un 5% corre a sedersi negli Atenei tedeschi ed un 3% in quelli francesi. C’è stato un tempo in cui persino la Turchia, per quanto riguardava le scelte universitarie, superava lo Stivale per il numero di studenti provenienti da altre Nazioni. Non è un caso se, da 40 anni, l’Università non produce valori, pur registrando una lievitazione di iscritti e di corsi di laurea, mostrando così tutta la sua debolezza, più ideale che strutturale.



Abbiamo avuto un periodo in cui, con 110 capiluogo di provincia, le Sedi universitarie assommarono a 246. Oltre il doppio, quindi. E’ fuori dubbio che, a questa crescita, abbiano contribuito fattori storici, quali Atenei sorti tra la fine del Medio Evo ed il Rinascimento che – per tradizione e per valenza didattica – hanno saputo mantenere sino ad oggi forza e vitalità; poi aveva contribuito l’ambizione di una moltitudine di comunità di avere un proprio (sia pure piccolo e, talvolta, inutile) Ateneo. In queste condizioni l’affilata forbice di tagli aveva già cominciato il suo lavoro. Per ridurre sprechi e dispersioni era stato stabilito, sin dal 2004, una riduzione dei corsi più fantasiosi di almeno il 20%. Un bel taglio; ma, visto che - nel tempo - i corsi di laurea erano passati da 2.500 a quasi 6.000, ha rischiato di essere vanificato.

Se, poi, consideriamo l’aggravarsi della situazione economica e le aumentate difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, si rimane sconcertati dalla crescita smisurata di corsi di laurea dalle tipologie inattuali ed essenzialmente inutili: 1.140.000 studenti de ‘La Sapienza’ di Roma hanno già assistito all’abolizione di 46 corsi.

Ed anche il grande Ateneo di Bari ha provveduto a ridurre i propri da 140 a 120. Pure questo è un risparmio, considerato che ogni corso di laurea, per poter vivere e per rilasciare diplomi, necessita di almeno 12 docenti titolari di cattedra ed altrettanti, ma poca cosa, per poter rendere funzionale la nostra Università. In questa situazione ci si domanda che fine faranno le numerose Facoltà scientifiche, colpite da una progressiva emorragia di iscritti e, in parte, prive di efficaci sostegni economici. Per potere spiegare questa disaffezione verso talune materie scientifiche occorre tornare indietro, alla scuola media superiore, dove un diffuso rifiuto nei riguardi di tali discipline è stato rilevato da insegnanti e da genitori. In particolare è stata la matematica a non incontrare l’interesse dei ragazzi, più che altro per pigrizia mentale.

Ed ora si teme un allontanamento dalla logica e dall’attenzione. Perciò altro tempo sarà necessario per migliorare la didattica ed aumentare l’interesse verso una disciplina che è alla base di tutte le altre. Insomma il quadro del nostro sistema universitario, compreso quello molisano, non lascia molto spazio all’ottimismo; e, per ciò stesso, spinge coloro che più desiderano dare valorea alla loro preparazione a rivolgersi agli efficienti Atenei stranieri. Si ha l’impressione che l’Università italiana, fatte le doverose eccezioni, sia diventata un luogo d’incontro per certi indirizzi della più logora ideologia. Siamo ben lontani dalla sacralità degli Atenei britannici e, più ancora, dal pragmatismo della scuola americana.

Claudio de Luca