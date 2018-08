Nuovi stalli per la sosta in via Saverio Cannarsa

TERMOLI. Non solo la riqualificazione del manto stradale, usurato a dire poco. In via Saverio Cannarsa ci sarà anche una ristrutturazione delle aree di sosta, con l’istituzionedi stalli per la sosta autoveicoli, motocicli e ciclomotori, e1 stallo per la sosta riservata ai disabili.

E’ stata evidenziata l’opportunità da parte del Corpo di Polizia Municipale di regolamentare la breve strada poichédal civico n. 4 a seguire, una serie di proprietà laterali e passi carrabili il cui corretto utilizzo, da parte dei relativi fruitori, è reso poco agevole in assenza di una corretta regolamentazione della sosta veicolare, e che, la strada in questione è del tutto priva di spazi riservati alla sosta di veicoli per disabili;che, vista la vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nel territorio comunale si rende necessario garantire un’ampia disponibilità di spazi riservati alla sosta di veicoli con esposto l’apposito contrassegno per disabili.

I provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità; Stabilito che alla luce degli interessi primari assegnati alla cura di questa Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, che sono emersi, l’interesse pubblico primario da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell’aumentare la sicurezza dei cittadini.

Ecco la nuova regolamentazione:

In via Cannarsa dal civico n. 1 al civico n. 23: l’istituzione di parcheggi liberi per autovetture realizzati a 60° lungo l’area che va dal civico n. 1 al civico n. 9 e paralleli all’asse della carreggiata lungo l’area che va dal civico n. 9 al civico n. 17; l’istituzione di n. 1 parcheggio per la sosta riservata ai disabili in corrispondenza del civico n. 17 realizzato parallelamente all’asse della carreggiata; l’istituzione di parcheggi per motocicli e ciclomotori realizzati parallelamente all’asse della carreggiata lungo l’area che va dal civico n. 17 al civico n. 23.