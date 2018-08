TERMOLI. Due giornate di pesca in mare aperto per otto pescherecci con la deroga concessa dal Mipaaf attraverso la Capitaneria di Porto di Termoli.

E' il termine concesso per poter garantire prodotto ittico fresco alla due giorni che venerdì e sabato rinnoverà la tradizionale sagra del pesce e prim'ancora il prologo della pre-sagra, ormai altro appuntamento irrinunciabile.

Il pescato sotto il controllo della Guardia costiera, con la presenza dei veterinari e della Polizia locale, al mercato ittico, dove lo squadrone di donne messo insieme dall'associazione Aqva 42 ha iniziato i preparativi, che dureranno tutta la notte per trattare al meglio, pulirlo e conservarlo, il pesce fresco che si trasformerà in agognata ghiottoneria - specie in periodo di fermo biologico - per essere assaporato e degustato da migliaia di palati fini.

Un reportage fotografico curato dal nostro Michele Trombetta.