I migranti dell'altra parte del mondo: gli «Itagnoli»

LARINO. Oggi che si registrano meno sbarchi, i centri di assistenza minori chiudono perché “Non c’è più convenienza” ad accogliere; ed i migranti vengono trasferiti nelle strutture più grandi. Analogamente nel 2001 in Argentina, quando quel Governo si accorse che il baratro era vicino, ed una parte importante di quel Paese – con estremo opportunismo e semplicità – risvegliò un identità che sembra sopravvivere soltanto nelle feste, organizzate d’estate, dalle associazioni dei Paesi molisani per accogliere gli ospiti, con l’assessore od il sindaco di turno alle prese con il solito turismo politico di rafforzamento di certi vincoli. In quegli anni la componente italica pensò che la Penisola sarebbe potuta diventare un porto d’arrivo, rovesciando la storia del secolo precedente. Le attese, al di fuori delle Sedi consolari italiche, si mantennero estenuanti fino a tutto il 2004 e le Amministrazioni si trovarono a gestire una mole di lavoro che la novella sulla cittadinanza del 1992 non aveva previsto. Nel frattempo il nostro Paese, tra alti e bassi, continuò a gestire un’altra immigrazione, tradizionalmente più importante, proveniente dalle miserie asiatiche ed africane.



Confermato l’onore (e l’ònere) di essere situato al centro del Mediterraneo, la classe dirigente si interrogò sull’opportunità di intromettersi nella naturale trasformazione della Società italiana. A fronte delle migliaia di immigrati extracomunitari, con costumi e confessioni lontane dalla nostra, sarebbe residuata la possibilità di ‘pescare’ nella diaspora italiana in Sudamerica. In definitiva, qualcuno disse:“Si tratta di italiani”, seppure per sola discendenza, abituati alla vita di un Paese latino e – fattore fondamentale – cattolici romani. Quale migliore occasione per non ‘annacquare’ la Società italiana con facili esterofilìe e tendenze multiculturali, peraltro verbalmente scongiurate dal Governo in carica. La storia è questa, ed indietro non si torna, neppure oggi che una inconcludente Comunità internazionale prova a rimettere in discussione le regole della ‘governance’ globale. Sicuramente meno chiassosi dei migranti che alimentano0 le quotidiane polemiche, nella massa degli immigrati ci sono anche gli Italiani all’Estero, quelli che rientrano in Patria ed i loro discendenti. E’ un fenomeno che, prima di noi, in Ispagna, hanno definito ‘immigrazione di ritorno’ ed apprestato strumenti legislativi con lo scopo di assistere gli Spagnoli che vivono all’Estero a stabilirsi nella Madrepatria e tendere ad un inserimento nel mondo del lavoro ma soprattutto nella Società. Insomma essere accettati come Spagnoli per non finire – nella suggestione dei cittadini – nel calderòne degli stranieri (perché tali non sono). La legge fu ritenuta necessaria perché gli Iberici di ritorno lamentavano diffidenza locale e difficoltà di integrazione.

Quanto all’Italia, al di là dei nostri confini, vivono quasi 3 milioni di cittadini, ivi compresi quanti hanno derivata la cittadinanza per ‘jus sanguinis’ per il solo fatto di essere figli o nipoti di Italiani. Oltre 2 milioni vivono nel Vecchio continente, ma il dato su cui argomentare è quello relativo all’America meridionale. Tra Caraibi e Terra del fuoco vivono quasi 1.500.000 Italiani (italieni o itagnoli). Questo quadrante è l’unico da prendere in considerazione, parlando di immigrazione a rovescio, giacché è il solo da cui potrebbe partire questa singolare categoria: per metà immigrati e per l’altra metà italiani. Curiosamente questo del ritorno non risulta essere ancora un’incombenza per il legislatore italiano mentre quello regionale ha legiferato in materia, sottolineando tutti gli strumenti di raccordo a vantaggio dei corregionali residenti all’Estero. Studi attendibili sui rientri non sono ancora disponibili, ragion per cui non riesce ancora possibile analizzare i flussi per verificare se il sostegno locale si sia rivelato un mezzo sufficiente per una decente integrazione. In definitiva (ed occorre precisarlo!) il Parlamento si occupa più dei migranti non italiani di oltremare che degli Italiani veri e propri. Curioso, vero?

Eppure, tra il 1861 e il 1985 dall'Italia partirono quasi 30 milioni di emigranti. Come se l'intera popolazione italiana di inizio ‘900 se ne fosse andata in blocco. La maggioranza degli emigranti italiani, oltre 14 milioni, partì nei decenni successivi all'Unità di Italia, durante la cosiddetta "grande emigrazione" (1876-1915). Intere cittadine videro la loro popolazione dimezzarsi nel decennio a cavallo tra '800 e '900. Di questi quasi un terzo aveva come destinazione dei sogni il Nord America, affamato di manodopera. A partire non erano solo braccianti. Gli strati più poveri della popolazione in realtà non avevano di che pagarsi il viaggio, per questo tra gli emigranti prevalevano i piccoli proprietari terrieri che con le loro rimesse compravano casa o terreno in patria.

Claudio de Luca