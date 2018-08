TERMOLI. Non cento, ma 101 occhi devono avere i tutori dell’igiene urbana a Termoli.

E basta con tutto questo degrado! Ora ci siamo stufati a reiterare le stesse invettive, poiché è come dare addosso a forza di uppercut a un pugile suonato.

Come documenta Ezio Varrassi con le foto, «siamo stati in visita sul lungomare Sud di Termoli e sulla passeggiata del paese vecchio,a pochi giorni dall’incendio del Castello, per monitorare la situazione dei rifiuti, dopo aver ricevuto diverse segnalazione da residenti e turisti che abitualmente ogni mattina scelgono di fare una camminata alle prime luci del mattino.

Immondizia c’era sulla litoranea che porta in viale Marinai d’Italia, in particolare sul piazzale del Luna Park ormai smontato da qualche giorno, fino ad arrivare al borgo antico, riscontrando cestini e rifiuti stracolmi dalle festività appena trascorse.

Confermiamo sempre che al primo posto si piazza l'inciviltà ad essere protagonista di quest'estate termolese, incentivata da una carenza di contenitori e un'assenza di controllo che vanno ancora una volta a rovinare le due cartoline del litorale termolese che dovrebbero essere il simboli della pulizia e del decoro urbano nei confronti dei turisti e dei residenti».