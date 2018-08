Soa: "Terremoto in Molise, no al terrore psicologico si alla prevenzione"

TERMOLI. Il coordinamento del Molise del Soa (sindacato Operai Autorganizzati) esprime solidarietà e vicinanza comune alla popolazione del Basso Molise che sta vivendo il dramma e la paura dovuto al continuo sciame sismico ormai in atto da alcuni giorni, gli operatori i volontari tutti, il pensiero va ai bambini e alle famiglie che stanno abbandonando le loro case alcune lesionate nei paesi del cratere, ai pendolari lavoratori che dal versante di Campobasso sono costretti a seri disagi dovuto alla chiusura della Bifernina per raggiungere parte del Basso Molise, oltretutto arterie stradali quasi abbandonate negli anni dal menefreghismo e l'incapacità della politica e dagli enti preposti.

Non condividiamo il terrore psicologico messo alla popolazione da parte in primis dal capo della Protezione Civile Borrelli che seccamente ha dichiarato che non esclude un terremoto di forte intensità, un conto è prevenire, altro è creare tensione a migliaia di persone che in questi giorni stanno vivendo l'inferno.

Invitiamo la gente del Molise a restare uniti solidali e lucidi.

Non permetteremo alla teoria della paura di prendere il sopravvento sulla dignità e l'onestà di una terra già umiliata e in difficoltà quasi perenne.



Per il coordinamento SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo