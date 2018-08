Frana di Petacciato, il Comitato: le istituzioni contattino chi ha progetti e memoria storica

PETACCIATO. Il presidente del Comitato “No Frana”, architetto Domenico Staniscia, non ha molto digerito quanto riportato sull’incontro per lo smottamento imponente al centro dell’incontro al Ministero della scorsa settimana. «Da quel che è stato pubblicato in merito all’incontro a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente (Maatmm) esce positivamente rafforzata la decisione di costituire il Comitato “No Frana” a salvaguardia e tutela del territorio e dei cittadini, residenti e non nell’ambito in frana del comune di Petacciato. Il Comitato ha ampiamente illustrato alla cittadinanza la questione dei finanziamenti previsti nel Patto per il Molise e quindi da questo punto di vista non ci sono novità emerse in tale incontro. Sarebbe stato opportuno chiarire meglio le modalità di erogazione dei fondi. Mi spiego. Il Patto è stato firmato nel 2016; ad oggi è stata finanziata la quota - parte di 14 milioni di euro.

A fine anno scatterà automaticamente una ulteriore quota di finanziamento oppure bisognerà richiedere gli acconti di anno in anno o di volta in volta? E di volta in volta rispetto a cosa? La questione non è secondaria perché condiziona la realizzazione delle opere di stabilizzazione del versante in frana. Sottolineo: opere di stabilizzazione del versante in frana. Ribadisco che la Commissione Tecnico Scientifica nominata con OPCM n. 2438 del 15.05.1996 e che condusse studi ed indagini sulla frana negli anni 1996 – 2002, mettendo insieme tutti gli Enti interessati e prendendo in considerazione tutti gli studi da tali Enti svolti individualmente fino a quel momento, fu incaricata di “pervenire, per mezzo di una campagna scientifica di studi, rilevamento e indagini nelle zone interessate dal dissesto idrogeologico, alla elaborazione di un progetto di intervento di risanamento della frana”.

A luglio del 2002 la CTS consegnò tale progetto a chi di dovere. Per l’ennesima volta si sottolinea che si tratta di un progetto organico, unitario, che considera l’intero versante in frana (cioè l’intero territorio che va dal paese al mare, e dal Fosso Cacchione al Fosso della Torre) e non è affatto somma “di una serie di azioni suggerite da studi di progetti vecchi e nuovi” (Quali? Redatti da chi? Pubblicati dove? Quando?).

Completamente destituita di ogni fondamento (smentita sul nascere già dall’Ordinanza 2248 di cui sopra) l’affermazione secondo cui “questa frana non si può fermare ma mitigare (?)”.

Sull’ affermazione “fra gli interventi da fare, oltre al sistema indispensabile di svuotamento (sic!) dell’acqua dal sottosuolo tramite pozzi artesiani (?), anche una viabilità alternativa in direzione Termoli. Perché la frana può sempre ripresentarsi” vale la pena di soffermarsi un attimo.

Gradiremmo sapere in quale studio e/o progetto (redatto da chi, pubblicato dove e quando) compaiono i pozzi artesiani che delineano un” sistema indispensabile di svuotamento (sic!) dell’acqua dal sottosuolo”.

Delle caratteristiche della frana di Petacciato, della sua natura e delle cause scatenanti, del progetto di stabilizzazione del versante in frana abbiamo già detto in altre sedi e tuttavia, repetita iuvant, per chiarirci definitivamente, anche a costo di semplificare eccessivamente, ripetiamo che quella che ordinariamente definiamo frana di Petacciato è costituita in realtà da più frane, variamente dislocate ed interferenti tra loro.

Negli studi compiuti dalla CTS il fenomeno è dettagliatamente descritto. La frana si attiva sempre in una precisa zona a valle, in prossimità delle linee di comunicazione, e si propaga poi a monte (effetto retrogressivo) fino ad interessare l’abitato.

A valle esistono falde in pressione a profondità medie e grandi, a monte una falda, localizzata tra i 10 ed i 15 metri al di sotto del piano di campagna del costone, scarica acqua nell’ammasso di terreno dissestato che va dal costone fino al mare contribuendo all’attivazione delle frane di media profondità e da queste a quelle più profonde con un meccanismo a catena.

Questo in estrema sintesi per comprendere il “meccanismo” della frana.

La fattispecie delle falde profonde a valle ricalca pari pari la situazione della grande frana del Montagnolo in

Ancona (che si attivò il 13 dicembre 1982), mentre quella a monte ricalca pari pari la situazione delle frane di Vasto del 22 febbraio e 22 agosto del 1956.

In sintesi potremmo dire che la frana di Petacciato è formata da quella di Ancona a valle e da quella di Vasto a monte. Alle frane si somma poi il dissesto idrogeologico superficiale.

Sono quindi tre gli interventi da mettere in opera per la stabilizzazione del versante in frana.

Ed il progetto di stabilizzazione del versante messo a punto dalla CTS è formato proprio da questi tre interventi. Inutile dire che a valle sono previsti gli stessi interventi già attuati con successo in Ancona mentre a monte sono previsti gli stessi interventi già attuati con successo a Vasto (in questo secondo caso alla galleria drenante si sostituisce la trincea drenante).

Poiché entrambe dette frane risultano stabilizzate e quindi ridotte in quiescenza, non si capisce come mai quello che è già stato sperimentato con successo altrove non può essere fatto a Petacciato dove dovremmo rassegnarci alla semplice mitigazione, qualunque cosa essa significhi.

Tra le altre cose, uno dei componenti della Cts operò sulla frana di Ancona.

La questione della viabilità alternativa in direzione Termoli (leggasi completamento del mozzicone stradale che doveva collegare contrada Lemitoni alla zona P.I.P.) da realizzare per larga parte sopraelevata su viadotto con la frana non c’entra nulla.

I fondi del Patto per il Molise sono stanziati per risanare il territorio del versante interessato dalle frane e non per realizzare opere inutili, costose, dall’impatto ambientale non sostenibile in un paese che si dice (si dice soltanto) dovrebbe sviluppare il turismo quale attività economica principale e trainante. Chi reclama il completamento di questa strada ignora completamente la situazione del comune di Petacciato e del suo territorio.

La situazione del comune di Petacciato non è monitorata solo dall’ Autorità di Bacino ma anche dall’Ispra (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) che fa capo al Ministero dell’Ambiente cioè all’ente finanziatore dei lavori, nella cui sede si è tenuto l’incontro di martedì 7 agosto. Orbene l’Ispra ha da tempo messo in campo il Progetto IFFI, cioè l’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, con relativa mappatura delle aree ritenute suscettibili di eventi franosi.

Basta andare sul sito dell’Ispra per accorgersi che il mozzicone stradale di cui è stato chiesto il completamento per sfuggire alla frana ricade all’interno di un’area ritenuta a rischio frana.

Ritengo inutile ogni ulteriore commento.

Solo una speranza: che i tecnici ministeriali incontrati (ipse dixit: geotecnici e geologi) non abbiano affatto la decantata grande preparazione e conoscenza del problema. In caso contrario staranno ancora ridendo. Dalla lettura del resoconto dell’incontro emerge infine che i 14 milioni già stanziati serviranno per la progettazione definitiva (con riferimento a quale progetto preliminare?) e i primi lavori di consolidamento (quindi non di mitigazione?) del versante nord di Petacciato.

Nessun riferimento ai lavori della CTS mentre continua l’equivoco del versante nord di Petacciato. Da questi asserti emerge di nuovo con chiarezza che non si ha alcuna idea della consistenza vera della frana.

Ai fini della frana il versante nord non si distingue da quello est e l’intero costone non si distingue dal tratto a valle e, in definitiva, la frana riguarda tutto il territorio compreso tra il centro abitato ed il mare.

In assenza di un progetto generale ed organico di interventi cosa si va a consolidare?

Ricordiamo che sul costone di Petacciato in passato sono stati spesi miliardi di lire e milioni di Euro in interventi parziali ed inutili l’ultimo dei quali, realizzato addirittura dalla protezione Civile della Regione

nell’anno 2009, finito regolarmente travolto dalla frana del 18 marzo 2015. Prima di continuare a commettere errori e di continuare a buttare soldi il Comitato invita il Soggetto Incaricato (quale che sia) a contattare chi può dare un contributo serio sia per conoscenze personali acquisite, sia per la messa a disposizione di studi e progetti che, a quanto sembra, sono andati smarriti».