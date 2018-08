ValTrigno Molise a sostegno dei bambini colpiti dal terremoto

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una nota da Christian Zaami.

Gent.mo Direttore Emanuele Bracone,

Con la presente, vorrei portare alla sua attenzione e di tutta la redazione di Termolionline.it, l’intervento e la “missione” di volontariato e protezione civile dell’associazione Valtrigno Molise. La stessa, opera sostanzialmente sul territorio molisano e nello specifico nel Basso Molise, poiché rappresenta una dislocazione della sede principale di San Salvo. 118, trasporto pazienti in dialisi renale, pronto intervento per incendi boschivi sono le principali attività che l’associazione svolge nel corso dell’anno e, in questo periodo di forte emergenza, anche sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto, nonché fronteggiare appunto la problematica relativa al terremoto.

L’appello che l’associazione rivolge a tutti gli amici di Termoli e del Basso Molise riguarda un aiuto concreto per tutti i bambini ospiti nelle varie tendopoli messe a disposizione dalla Protezione Civile. Si necessita pertanto di giocattoli, omogenizzati, pannolini, cappellini di lana per il freddo della notte e qualsiasi altra cosa di vario genere che possa aiutare famiglie e bambini.

Per info contattare i seguenti numeri di telefono:

380 7504328 Antonio Micozzi

345 3218557 Dolores Stelluto

347 6380054 Sammy Basile.

http://www.valtrigno.org/

Certo che il messaggio venga accolto, Le porgo i miei più cordiali saluti.