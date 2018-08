TERMOLI. Ci arriva questa segnalazione, a cui diamo voce volentieri, da parte di un residente, sullo stato di incuria in cui versa il parchetto Paul Harris nel quartiere Sant'Alfonso, e che pone nuovamente l'attenzione sul divario che si avverte tra il centro cittadino e le zone periferiche della città:

«I mattoni del sentierino sono stati rimossi e costituiscono un pericolo per i bambini che quotidianamente vanno a giocare in questo luogo. In più, come documentabile in foto, una scatola di derivazione ha il coperchio spaccato. Il degrado che si avverte in questo spazio pubblico è alto: vi invito a fare una visita e chiedervi se in altri luoghi di altre città turistiche possono coesistere strade del centro cittadino sempre tirate a lucido e quartieri in cui si preferisce tralasciare e non curare il bene pubblico».