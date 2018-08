GUGLIONESI. L'istituto magistrale di via Cristoforo Colombo ha subito danni a causa del sisma i quali, pur non trattandosi di danni strutturali, ma lesioni alle tramezzature, hanno reso necessaria un'ordinanza sindacale che ne disponesse la momentanea chiusura. Alla luce di ciò, è stato disposto il trasferimento degli studenti del liceo pedagogico "Domenico Pace" presso i locali della scuola media del paese.

Ci scrive al riguardo una madre che, recandosi nell'area antistante la scuola media di via Catania che dovrebbe ospitare gli studenti del liceo, si è resa conto di alcune criticità che fanno interrogare sull'effettiva sicurezza della zona, che, ricordiamolo, sarà frequentata da ragazzi per buona parte della giornata.

vorrei porre alla vostra attenzione delle foto scattate nelle immediate vicinanze della scuola media di via Catania a Guglionesi, cioè dell’edificio individuato per ospitare gli alunni del liceo Pace, poiché la loro scuola è stata chiusa. «Nelle foto si vede chiaramente una delle strade che portano alla suddetta scuola: strada transennata, con calcinacci per terra ed edifici gravemente lesionati.

La scuola inoltre è a ridosso del vallone ed un tratto del muretto della scuola appare visibilmente lesionato, sembrerebbe apparentemente un cedimento del muretto di recinzione verso il lato del vallone. Cosa potrebbe indicare questo? Ci chiediamo come genitori se un contesto simile sia “sicuro” per i nostri ragazzi che da Termoli e paesi limitrofi dovrebbero recarsi lì per seguire le lezioni, Transitando magari anche sotto questi palazzi lesionati.»

Un'altra madre, Elena Ravagnan, su Facebook condivide la sua perplessita sul tenere aperta una scuola nel paese epicentro del terremoto e in cui è in atto uno sciame sismico, considerando che la maggior parte degli studenti proviene da paesi limitrofi, e si chiede se non sia più opportuno trasferire, anche solo temporaneamente, l'istituto a Termoli:

«Capisco che ormai non si è più sicuri in nessun luogo, ma io mi chiedo a chi e viene in testa a rimanere lì, quando il 70 per cento tra alunni e professori vengono da fuori. Ci si potrebbe spostare a Termoli e tornare solo con la scuola ristrutturata in base a criteri antisismici. Si tratta della pelle dei nostri ragazzi, non vogliamo che sia un'altra tragedia annunciata».