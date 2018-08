TERMOLI. "Un bel gesto, apprezzato da tutta la comunità della tendopoli, non solo per la bontá dei piatti che sono stati serviti, ma anche per averci regalato un momento di leggerezza e di vera condivisione".

Con queste parole il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha commentato la cena di solidarietà che ieri, 24 agosto, l'amministrazione comunale di Termoli ha voluto donare a tutti gli ospiti della tendopoli allestita a Guglionesi dopo le scosse di terremoto del 14 e 16 agosto.

Una cena a base di pesce alla quale hanno contribuito con grande generosità tante attivitá di Termoli.

"Sono felice del risultato, un gesto semplice che però è riuscito a far sentire la nostra vicinanza concreta a tante persone che in questi giorni stanno vivendo sensazioni di paura. Non posso non ringraziare chi ha reso possibile questo evento rendendosi disponibile subito dopo averli contattati: supermercato Simply, azienda di turismo rurale Don Carlino, Aqva42, la marineria di Termoli, Delizie del Grano, Societá cooperativa San Nicola arl, associazione Comitato festa Difesa Grande, Misericordia, Mago Peppe e mago Checco".

La cena di solidarietà ha visto la partecipazione dei tanti volontari che fin dall'allestimento della tendopoli non hanno mai lasciato soli i circa 200 sfollati che vi hanno trovato rifugio, delle equipe di psicologi dell'emergenza (servizio attivato dall'Ambito territoriale sociale di Termoli) e del presidente della Regione Toma.

Un primo a base di pesce, la frittura di paranza (con una parte del pescato preso per la Sagra del pesce che si svolgeva in contemporanea a Termoli), i dolci e l'animazione per i bambini da parte dei maghi Peppe e Checco hanno regalato qualche ora di spensieratezza alle tante persone della tendopoli.

"Sappiamo che stanno aumentando gli sfollati anche in altri paesi come Montecilfone - ha detto il sindaco Sbrocca - troveremo il modo di far sentire loro la nostra vicinanza con altre iniziative".