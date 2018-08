TERMOLI. Davvero sconfortante la segnalazione che pubblichiamo oggi, tantopiù che non ci perviene da un residente, ma da un turista che, pur essendo innamorato della nostra bella cittadina adriatica, non può che constatare l'incuria nel Borgo vecchio e poca offerta per quanto riguarda la movida serale e notturna.; rimostranze sulle quali, purtroppo, non possiamo eccepire.

«Premesso che non siamo di Termoli, ma da qualche anno a questa parte abbiamo il piacere di frequentare la città per le vacanze per la sua bellezza, nonché per la sua pulizia e civiltà. Tuttavia, quest'anno abbiamo notato che qualcosa è cambiato: cestini buttati a terra da delinquentelli, rifiuti sparsi di vario genere lungo il cordolo delle mura del Castello e sopratutto sotto le mura, che ormai è diventato ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Ovviamente bottiglie rotte a terra e delinquentelli nella penombra ad agire come dei barbari... Se a tutto questo ci andiamo a sommare la presenza di ratti che scorrazzano indisturbati per le vie del centro, il quadro è desolante. Premetto che il comune può solo arginare in maniera attiva e veloce questi fatti, ma non è pensabile che addirittura ci sia gente giù alla spiaggia libera sotto al castello, che butta enormi quantitativi di pane in acqua per dare da mangiare ai pesciolini come se fosseri dei piccioni.

Un altro appunto che farei riguarda gli eventi e le manifestazioni ad agosto, un po' scarse a parte il meraviglioso incendio del Castello, con le sue bancarelle sul lungo mare. Abbiamo notato inoltre che la sera i lidi sono quasi tutti spenti, senza serate, senza musica, senza qualcosa che possa attirare l'attenzione dei tanti giovani che ci sono e che non sanno dove andare. Speriamo che Termoli torni a pulsare con cuore nuovo, rigenerato e al passo con il mercato, senza mai dimenticare le vecchie tradizioni».

Uno scenario poco esaltante confermato anche dal nostro amico Ezio Varrassi di Termoli Wild, che ringraziamo anche per le testimonianze fotografiche:

«Sotto al Castello ci sono cartoni accatastati e rifiuti sparsi a terra, presenti anche nei pressi della spiaggia libera della Cala Sveva. Anche l'area circostante la torretta Belvedere della passeggiata è sporca da giorni».