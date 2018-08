«Professionalità, disponibilità e gentilezza al pronto soccorso di Termoli»

TERMOLI. Col prologo dell’ultimo weekend che avrà marcato già i primi due giorni di settembre, al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli lunedì 3 settembre, immaginiamo, si tirerà un sospiro di sollievo, dopo la fine del periodo di alta stagione che non vale soltanto ai fini turistici, ma anche dell’assistenza medica.

Accessi a tre cifre ogni giorno in viale San Francesco, a cui medici e infermieri cercano di garantire il massimo, anche in cronica penuria di organico.

Tra coloro che hanno beneficiato delle loro cure, anche un rappresentante istituzionale, come il capogruppo di Alleanza per Termoli, Francesco Rinaldi.

«Voglio ringraziare con estrema sincerità e gratitudine il personale del pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per l’operato che si basa su professionalità, disponibilità e gentilezza. In particolare mi rivolgo al dirigente Nicola Rocchia e ai dottori Antonio Sorella e Bernadetta Caricato. Il nostro presidio ospedaliero rimane tra i migliori, nonostante subisca continuamente critiche ingiuste e preconcette. Complimenti per quello che fate ogni giorno, tra mille difficoltà».